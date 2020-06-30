Мороженое помогло доктору Мясникову обнаружить у пациента серьезное заболевание

Сегодня, 18:23

Александр Зуев

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Мороженое помогло доктору Мясникову обнаружить у пациента серьезное заболевание

Александр Мясников рассказал об уникальном случае, который с ним произошел во время его врачебной практики. Речь идет о том, как  мороженое помогло обнаружить у пациента серьезное заболевание.

Мужчина, которого лечил Мясников, ранее перенес операцию на открытом сердце. Однажды он пожаловался на перебои в его работе. У пациента также диагностировали диабет с высоким холестерином и  проблемы с щитовидной железой. При этом больной не мог глотать холодную пищу, в частности, мороженое.

Сначала Мясников решил, что у мужчины онкология. Анализ крови показал, что гемоглобин у него снижен. Таким образом у мужчины обнаружили анемию.

Мясников сделал вывод: реакция больного на холодное говорила о специфичном недуге - холодовой  агглютининовой болезни. В этом случае при понижении температуры организм начинает вырабатывать антитела к эритроцитам, которые разрушают их, приводя к анемии.

Пациенту прописали лекарство для деактивации этих антител и рекомендовали не бывать на холоде.

Анемия, которая приводит к пониженному уровню гемоглобина в крови, может быть вызвана дефицитом железа. Она также может предупреждать о внутренних кровотечениях, которые возникают при раке желудка, раке кишечника или раке матки. И в этом случае анемия – это сигнал об онкологии. Однако как понять, онкология это или дефицит железа? 

В этой связи Мясников посоветовал запомнить латинские буквы MCV, обозначающие средний объем эритроцитов. MCV бывает пониженный – меньше 80 или повышенный – больше 100, пишет Вести.Ru. При пониженном гемоглобине рассматривается один из вариантов: недостаток витамина B12, дефицит фолиевой кислоты или снижение функции щитовидной железы.

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