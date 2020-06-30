Названы виды зелени, которые омолаживают и защищают от рака

Врач-диетолог Анна Елькина рассказал, какая зелень не только поможет омолодиться, но и снизит вероятность развития рака, пишет MedikForum .

Диетолог отметила, что в любой зелени содержится много полезных веществ, которые необходима организму человека. Но есть зелень, которая особенно полезна. Это, по ее словам, шпинат, петрушка, базилик, сельдерей, руккола, кейл, брокколи и мята. Употребляя такую зелень ежедневно, можно омолодить организм и даже защититься от рака.

В зелени, рассказала диетолог, содержится много кальция, магния, железа, калия, фосфора, цинка, витаминов A, C, E, K.

Елькина подчеркнула, что зелень необходимо есть не по несколько листиков, а так, чтобы ее количество занимало ощутимое место в рационе. Важно употреблять не менее стакана листовой зелени в день. Такого количества достаточно, чтобы предотвратить возрастное снижение умственной активности.

Зелень также полезна для желудочно-кишечного тракта. Она содержит много клетчатки, необходимой для хорошей работы пищеварительной системы. Также зелень оздоровляет микрофлору кишечника. К тому же, если употреблять зелень регулярно, легче контролировать вес.

Зелень защищает кости от остеопороза, поскольку содержит витамины, которые борются с воспалительными процессами в организме. Также зелень содержит витамин B и фолат, необходимые для здоровья сердца.