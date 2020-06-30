Онколог назвал смертельную причину боли в области правого подреберья

Сегодня, 17:07

Александр Зуев

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Онколог назвал смертельную причину боли в области правого подреберья
Рак поджелудочной железы

Хирург-онколог Иван Карасев рассказал об одном из самых опасных видов рака. По его словам, таким заболеванием является рак большого дуоденального соска, который встречается реже, чем рак поджелудочной железы. Однако этот недуг в разы опаснее. Как объяснил эксперт, в большинстве случаев, причиной развития болезни является наличие аденомы на соске в двенадцатиперстной кишке. Опухоль развивается после того, как болезнь переходит в запущенную стадию. Врач считает, что проводить меры по своевременной диагностике чрезвычайно важно.

Одними из симптомов заболевания являются кожный зуд, пожелтение кожи, снижение аппетита, тошнота и ноющая боль в правом подреберье. Кроме того, может повыситься температура и человек резко теряет вес. Для выявления заболевания на ранней стадии, следует своевременно делать УЗИ, а также - процедуры по рентгеноскопической холангиографии, пишет Medical Note. Лабораторная диагностика рака БДС заключается в определении повышения уровня билирубина, щелочной фосфатазы, амилазы, трансаминаза, холестерина в плазме крови и показателей опухолевых маркеров СА-19.

Эксперт также перечислил предпосылки этого заболевания. Речь идет о генетической предрасположенности, желчнокаменной болезни, аномалии развития, врожденной дилатации желчных путей, склерозирующем холангите и бактериальной инфекции.

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