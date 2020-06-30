Глава Склифа опубликовал страшные цифры борьбы с коронавирусом

Директор ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского» Сергей Петриков рассказал об итогах работы врачей Института по борьбе с COVID-19 и назвал цифры, отражающие состояние дел в плане лечения пациентов с коронавирусом. Исходя из приведенных данных, можно сказать, что общая летальность составляет 11,7%. У 33% пациентов, поступивших в Склиф с иным диагнозом, подтвердился коронавирус, после чего они были переведены в инфекционное отделение. Из них выжило 29,7%, умерло 70,3%. Из тех, кто сразу поступили в Склиф, выжило 45,2%, умерло 54,8%

25,4% зараженных было переведено в больницу из других стационаров. Из них выздоровело 41,9%, умерло 58,1%, 38,4% тяжелобольных пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, выздоровели 38,4% и 61,6% скончались, пишет Московский Комсомолец . В комментариях на своей странице в Facebook Петриков заявил, что Склиф будет бороться с вирусом, «пока не прикончит его».