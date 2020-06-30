Врачи рассказали, от чего страдают пациенты, переболевшие коронавирусом

Сегодня, 17:15

Ольга Громова

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Врачи рассказали, от чего страдают пациенты, переболевшие коронавирусом

Многие пациенты, переболевшие коронавирусом, страдают от мышечных, когнитивных, неврологических и эмоциональных трудностей. Об этом рассказали американские врачи, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на The New York Times.

Медики обратили внимание на то, что выздоровление не дает людям полностью забыть о пережитой болезни. Многие пациенты стационаров столкнулись с определенными трудностями. К примеру, многим довольно трудно и тяжело глотать пищу, а также разговаривать в полный голос, они вынуждены общаться шепотом.

Другие столкнулись с сильной мышечной слабостью. Они плохо спят по ночам, их мучают кошмары.

Ранее доктор медицинских наук Алексей Умрюхин дал советы россиянам для укрепления иммунитета на период пандемии коронавируса. Специалист считает крайне полезной процедурой холодный душ. Холод мобилизирует защитные силы организма и усиливает его резервные возможности. Однако у процедуры имеются противопоказания.

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