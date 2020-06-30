Назван симптом рака легких, который часто пропускают

Рак легких - один из самых серьезных видов онкозаболевания. Для лечения любой болезни чрезвычайно важно распознать ее на ранних стадиях. Зачастую многие люди пропускают тот момент, когда недуг начинает проявляться в виде незначительных симптомов. Британские медики назвали самый незаметный признак рака легких - заболевания, которое трудно диагностировать, так как этот недуг часто выявляется только после распространения на другие органы.

Одним из симптомов, указывающих на развитие рака легких, могут быть неприятные ощущения в спине. Эта боль похожа на ощущения, возникающие при растяжении. Как отмечают сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании, у четверти всех пациентов, болеющих раком легких, возникали боли в спине. Болевые ощущения обусловлены давлением опухоли на нервы в позвоночнике, говорят эксперты.

Они также подчеркнули, что на боль в спине, которая является маркером рака легких, люди часто не обращают внимание, поэтому к врачам не обращаются. Болям в спине зачастую находят объяснение: от напряжения, тренировок или из-за старения. При этом медики отмечают, что неприятные ощущения в спине не всегда означают рак легких, но упускать этот симптом не следует, пишет MedikForum.ru . Медики также говорят, что такие признаки, как не проходящий длительное время кашель, охриплость, одышка, сильная усталость тоже могут указывать на рак легких.