Назван симптом рака легких, который часто пропускают

Сегодня, 13:10

Александр Зуев

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Назван симптом рака легких, который часто пропускают
Выявление рака легких

Рак легких - один из самых серьезных видов онкозаболевания. Для лечения любой болезни чрезвычайно важно распознать ее на ранних стадиях. Зачастую многие люди пропускают тот момент, когда недуг начинает проявляться в виде незначительных симптомов. Британские медики назвали самый незаметный признак рака легких - заболевания, которое трудно диагностировать, так как этот недуг часто выявляется только после распространения на другие органы.

Одним из симптомов, указывающих на развитие рака легких, могут быть неприятные ощущения в спине. Эта боль похожа на ощущения, возникающие при растяжении. Как отмечают сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании, у четверти всех пациентов, болеющих раком легких, возникали боли в спине. Болевые ощущения обусловлены давлением опухоли на нервы в позвоночнике, говорят эксперты.

Они также подчеркнули, что на боль в спине, которая является маркером рака легких, люди часто не обращают внимание, поэтому к врачам не обращаются. Болям в спине зачастую находят объяснение: от напряжения, тренировок или из-за старения. При этом медики отмечают, что неприятные ощущения в спине не всегда означают рак легких, но упускать этот симптом не следует, пишет MedikForum.ru. Медики также говорят, что такие признаки, как не проходящий длительное время кашель, охриплость, одышка, сильная усталость тоже могут указывать на рак легких.

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