Эксперт рассказала, насколько опасно заразиться коронавирусом летом

Сегодня, 12:30

Анна Морозова

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Эксперт рассказала, насколько опасно заразиться коронавирусом летом
Людмила Алимбарова

Ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ, кандидат медицинских наук, Людмила Алимбарова сообщила, что летом риск заражения коронавирусом контактно-бытовым путем достаточно низкий. С ее слов, при жаркой погода частицы вируса быстро высыхают на поверхностях. В то же время в зимний период заразиться коронавирусом легче. Это связано с высокой выживаемостью вируса при холодных температурах.

При этом Алимбарова подчеркнула, что, несмотря на сниженный риск инфицирования, игнорировать способы профилактики нельзя. Не стоит пренебрегать ношением медицинских масок и перчаток в общественных местах. По последним данным, в России зарегистрировано 654 405 зараженных.

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