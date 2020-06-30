В ВОЗ назвали число разрабатываемых в мире вакцин против коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что на текущий момент в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса, передает газета The Washington Post. По его словам, организация возлагает большие надежды на препараты, хотя пока никто полной гарантии защиты дать не может. Между тем ведущие кандидаты на разработку вакцин уже вышли на финишную прямую. Как отметил Гебрейесус, их от успешного завершения работы над препаратом отделяют считанные месяцы.

Напомним, в конце июня ВОЗ назвали кандидатами-лидерами разработки англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna. «Лента» уточняет , что их препараты совсем скоро могут перейти на второй и третий этапы клинических испытаний.

Напомним, о вспышке нового коронавируса в административном центре провинции Хубэй Китай проинформировал 31 декабря минувшего года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. На сегодня, 2 июля, в мире насчитывается свыше 10,6 миллионов зараженных, скончались от заболевания свыше 515 тысяч больных.