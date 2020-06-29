5 самых вредных продуктов из супермаркета назвал диетолог

Доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков дал россиянам несколько советов по выбору продуктов в магазинах и супермаркетах, где полки ломятся от вредной еды. В своем Instagram он назвал продукты, которые желательно не класть в свои корзинки.

Врач Ковальков настоятельно рекомендует не покупать продукты с большим содержанием глутамата натрия. Эта добавка, усилитель вкуса, коварна тем, что вызывает зависимость, особенно у подростков и детей. Продукты, в которые она входит, кажутся невероятно вкусными. И наоборот - после еды с глутаматом домашние блюда кажутся пресными, невкусными.

От молочных продуктов с низким процентом жирности также стоит отказаться. Ковальков говорит, что сметана с жирностью ниже 25 процентов и не сметана вовсе. Другие же молочные продукты имеют пониженную жирность вследствие добавления растительных жиров или же сои.

Выпечку на дрожжах из супермаркета также брать не стоит - покупать надо бездрожжевой хлеб или же выпекать хлебобулочные изделия собственными руками.

Продукты с высоким содержанием сахара также стоит оставить на полках - в них только пустые углеводы и ничего полезного.

Врач-диетолог также советует пройти мимо прилавков с курицей. В ней много стимуляторов роста, препаратов задержки воды и антибиотиков, которые потом могут осесть в организме, растолковал врач.