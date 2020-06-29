Названы препараты, снижающие риск заражения коронавирусом

Сегодня, 14:59

Ольга Громова

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Названы препараты, снижающие риск заражения коронавирусом

Пациенты с ВИЧ гораздо меньше подвержены заражению коронавирусом, если во время антиретровирусной терапии (АРТ) принимают препараты тенофовир и эмтрицитабин (в комбинации). Об этом говорится в сообщении Минздрава Испании, ссылающегося на данные недавно проведенного исследования.

В его ходе исследователям удалось выяснить, что такие антиретровирусные препараты, как тенофовир/эмтрицитабин (используются в комбинации для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции), снижают риски заражения коронавирусом у людей, которые их принимают.

Данные основываются на наблюдениях за 77,5 тысячи пациентов с диагнозом ВИЧ в 60 разных клиниках страны.

COVID-19 был выявлен только у 236 человек, из которых 151 доставили с специально оборудованные больницы. 20 человек с ВИЧ и коронавирусом скончались.

Рекомендовать более широкое применение этих препаратов в Минздраве пока не стали, так как требуются дополнительные анализы для подтверждения их эффективности.

Подтверждение этих данных станет немалым достижением для предотвращения заражения санитарного персонала и уязвимых людей, передают РИА Новости.

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