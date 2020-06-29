Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко считает, что второй волны коронавируса не будет ни в России, ни в мире. Специалист аргументирует это отсутствием резких изменений в гене возбудителя Covid-19. Онищенко предполагает, что осенью может регистрироваться коронавирус, но пандемического подъема при этом не будет. Академик считает, что возможно и сейчас не было этого подъема, поскольку в мире были зарегистрированы 10,3 млн случаев коронавирусной инфекции. Такая цифра для передающегося воздушно-капельным путем заболевания – это «ничего», утверждает эксперт. Депутат сравнил, что средний подъем заболеваемости гриппом составляет 6-7 млн случаев, и это только в России.

При этом, у 40% зараженных заболевание проходит бессимптомно, однако такие люди могут передавать инфекцию другим. Поэтому с особой осторожностью следует относиться к пожилым людям и лицам из группы риска. Онищенко призывает население соблюдать все необходимые профилактические меры.

Онищенко заключил, что официальным органам следует «говорить людям научно обоснованную объективную информацию», а не пугать их. Однако представитель ВОЗ Мелита Вуйнович считает, что мир все еще находится в опасности. Население все еще восприимчиво к новому вирусу, поэтому расслабляться не стоит. Специалист сообщила, что пандемия пошла на спад благодаря принятым противоэпидемическим мерам, но мир находится в новой опасной фазе распространения коронавируса. Ранее сообщалось, что в России за сутки было выявлено 6693 зараженных коронавирусом.