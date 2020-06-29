Назван вред коровьего парного молока

Специалисты Калифорнийского университета в Дэвисе провели научное исследование, в ходе которого выяснили, что непастеризованное или же парное коровье молоко может представлять опасность при употреблении в пищу. Этот необработанный продукт содержит большое количество генов, обладающих устойчивостью к различным противомикробным препаратам. Один из авторов исследования, Джинксин Лию заявила, что их исследовательская группа считает своим долгом рассказать людям об опасности необработанного коровьего молока.

«Если вы очень любите именно парное молоко, хотя бы храните его в холодильнике – только так вы сможете снизить риски размножения бактерий, против которых антибиотики неэффективны», - отметила Лию.