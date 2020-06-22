Стало известно, почему тесты могут не показывать коронавирус

Сегодня, 10:00

Анна Лисова

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Стало известно, почему тесты могут не показывать коронавирус
Тест на коронавирус

Из-за неправильного забора биологического материала у тестируемых на коронавирус тест может показать ошибочный результат. Об этом рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» глава вирусологического центра петербургской больницы № 40 Олег Глотов, передает «Фонтанка».

«90% проблем с диагностикой — это проблемы взятия биоматериала. Некоторые берут их из носоглотки, погружаясь на 1 сантиметр. А вообще по правилам там чуть ли не на 10 сантиметров надо погружать и брать мазок. Все проблемы оттуда, что биоматериал взят не совсем корректно», — сказал Глотов.

Поэтому специалисты рекомендуют гражданам не приобретать анализы на COVID-19 и антитела для самостоятельной диагностики. Взять пробу самостоятельно сложно, а при неправильной процедуре забора биологического материала можно получить ошибочный результат. Петербург сейчас занимает второе место в стране по числу проведенных тестов на коронавирус. В среднем в Северной столице тестируется 360 человек на 100 тыс. жителей.

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