Стало известно, почему тесты могут не показывать коронавирус

Из-за неправильного забора биологического материала у тестируемых на коронавирус тест может показать ошибочный результат. Об этом рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» глава вирусологического центра петербургской больницы № 40 Олег Глотов, передает «Фонтанка ».

«90% проблем с диагностикой — это проблемы взятия биоматериала. Некоторые берут их из носоглотки, погружаясь на 1 сантиметр. А вообще по правилам там чуть ли не на 10 сантиметров надо погружать и брать мазок. Все проблемы оттуда, что биоматериал взят не совсем корректно», — сказал Глотов.

Поэтому специалисты рекомендуют гражданам не приобретать анализы на COVID-19 и антитела для самостоятельной диагностики. Взять пробу самостоятельно сложно, а при неправильной процедуре забора биологического материала можно получить ошибочный результат. Петербург сейчас занимает второе место в стране по числу проведенных тестов на коронавирус. В среднем в Северной столице тестируется 360 человек на 100 тыс. жителей.