Стало известно, почему тесты могут не показывать коронавирус

Из-за неправильного забора биологического материала у тестируемых на коронавирус тест может показать ошибочный результат. Об этом рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» глава вирусологического центра петербургской больницы № 40 Олег Глотов, передает «Фонтанка».
Поэтому специалисты рекомендуют гражданам не приобретать анализы на COVID-19 и антитела для самостоятельной диагностики. Взять пробу самостоятельно сложно, а при неправильной процедуре забора биологического материала можно получить ошибочный результат. Петербург сейчас занимает второе место в стране по числу проведенных тестов на коронавирус. В среднем в Северной столице тестируется 360 человек на 100 тыс. жителей.
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