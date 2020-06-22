Кардиолог предупредила «брутальных мужчин» о риске коронавируса в тяжелой форме

Сегодня, 11:10

Ольга Громова

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Кардиолог предупредила «брутальных мужчин» о риске коронавируса в тяжелой форме
COVID-19

«Брутальным мужчинам» стоит знать, что коронавирус у них может протекать в тяжелой форме. Об этом в интервью «Комсомолке» предупредила завкафедрой терапии факультета фундаментальной медицины МГУ, завотделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Яна Орлова. Понятие брутальности у каждого человека может быть свое. Врач же пояснила, что медики к бруталам причисляют мужчин с классическим типом облысения и достаточным количеством растительности на лице.

Заражение новым коронавирусом они переносят тяжелее, чем другие. В целом же в мире было проведено немало исследований, посвященных признакам, которые позволяют спрогнозировать, как будет протекать болезнь у того или иного пациента. Изыскания ученых подтверждались клинической практикой.

«Мужчины точно болеют тяжелее, чем женщины, пожилые — тяжелее, чем молодые, полные люди тяжелее, чем пациенты без лишнего веса», - отметила кардиолог.

Напомним, ранее ученые выяснили, что ковид тяжелее протекает у людей со второй группой крови, тогда как обладатели первой гораздо менее уязвимы перед заболеванием.

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