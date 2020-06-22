Названы продукты, которые ускоряют старение

Сегодня, 12:24

Анна Морозова

0

Image 16+
Названы продукты, которые ускоряют старение

Врач-диетолог Тамара Прунцева назвала продукты, которые провоцируют преждевременное старение. Об этом сообщается в издательстве «Аргументы и факты».

По мнению диетолога, опасными являются сильно переработанные продукты, которые содержат добавки – красители, консерванты, ароматизаторы, загустители и другие. К таким продуктам относятся газированная сладкая вода, сосиски, колбасные изделия, магазинные котлеты, выпечка, сладкие сухие завтраки и молочные десерты.

Со слов Прунцевой, люди, которые употребляют в пищу большое количество переработанных продуктов, страдают от дефицита белка. В котлете из гамбургера, сырокопченой колбасе или сосисках содержится очень мало белка, но при этом большое количество жира и разных добавок, которые усиливают вкус.

Врач сообщила, что недостаток белка провоцирует снижение мышечной массы, а в тяжелых случаях развиваются безбелковые отеки и снижается иммунитет.

Для нейтрализации действия на организм переработанных продуктов специалист порекомендовала включить в свой рацион сложные углеводы, такие как хлеб, крупы, макароны из твердых сортов пшеницы. Также будет полезным употребление овощей и фруктов.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Иммунологи рассказали о надвигающейся второй волне коронавируса в России

22-06-2020, 12:01

Доктор Мясников назвал продукты, снижающие холестерин

22-06-2020, 09:13

Сидячий образ жизни увеличивает риск смерти от онкологических заболеваний

20-06-2020, 10:50

Высокий уровень кортизола повышает риск смерти от коронавируса

20-06-2020, 07:46

Врач объяснил, как по запаху определить рак

19-06-2020, 23:34

Доктор Мясников объяснил, как можно распознать плохого врача

18-06-2020, 22:34

Врач рассказал о пользе и вреде массажа лица

18-06-2020, 19:15

В ВОЗ оценили статистику смертности от коронавируса в России

18-06-2020, 17:16

Врач-онколог перечислил пять симптомов рака кишечника

18-06-2020, 16:26

В РФ стартовали испытания вакцины от COVID на добровольцах

18-06-2020, 15:34

Названы признаки алкогольной зависимости

18-06-2020, 14:47

Китайские ученые раскрыли механизм заражения коронавирусом через унитаз

18-06-2020, 13:40

Названы последствия заболевания коронавирусом

18-06-2020, 11:08

Доктор Зайцев рассказал о роли гормонов в лечении коронавируса

18-06-2020, 09:53

Способ сдержать новую вспышку коронавируса в Пекине назван

18-06-2020, 08:47

Изобретено новое лекарство от коронавируса

17-06-2020, 23:28

«Прорывное» лекарство от COVID-19 назвали опасным для здоровья

17-06-2020, 23:09

Бельгийские врачи рассказали, как предотвратить рак толстой кишки

17-06-2020, 19:39

Ученые создали пластырь для лечения рака

17-06-2020, 13:21

Профессор Демин рассказал о пользе воды при отказе от сигарет

17-06-2020, 11:33

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров