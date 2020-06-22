Названы продукты, которые ускоряют старение

Врач-диетолог Тамара Прунцева назвала продукты, которые провоцируют преждевременное старение. Об этом сообщается в издательстве «Аргументы и факты».

По мнению диетолога, опасными являются сильно переработанные продукты, которые содержат добавки – красители, консерванты, ароматизаторы, загустители и другие. К таким продуктам относятся газированная сладкая вода, сосиски, колбасные изделия, магазинные котлеты, выпечка, сладкие сухие завтраки и молочные десерты.

Со слов Прунцевой, люди, которые употребляют в пищу большое количество переработанных продуктов, страдают от дефицита белка. В котлете из гамбургера, сырокопченой колбасе или сосисках содержится очень мало белка, но при этом большое количество жира и разных добавок, которые усиливают вкус.

Врач сообщила, что недостаток белка провоцирует снижение мышечной массы, а в тяжелых случаях развиваются безбелковые отеки и снижается иммунитет.

Для нейтрализации действия на организм переработанных продуктов специалист порекомендовала включить в свой рацион сложные углеводы, такие как хлеб, крупы, макароны из твердых сортов пшеницы. Также будет полезным употребление овощей и фруктов.