Названы лучшие продукты для очищения легких от вредной слизи

Медики рассказали о том, какие продукты помогают легким очиститься от вредной слизи.

Употреблять эти продукты необходимо регулярно, чтобы из легких выводилась вредная слизь, передает портал MedikForum.ru . Если в легких вредной слизи нет, то человеку легче дышать. К тому же, легкие становятся менее восприимчивыми к грязному воздуху.

Чтобы лучше выходила слизь из легких, эксперты рекомендуют есть яблоки. Они содержат флавоноиды, которые уменьшают воспаление в дыхательных путях. Как показало одно из исследований, у тех, кто выпивает в день один стакан натурального яблочного сока, реже бывает отдышка.

Помогает очищаться легким и зеленый чай. Он содержит антиоксиданты, которые к тому же действуют как антигистамины. Чтобы улучшить функционирование легких, необходимо выпивать в день по 2 чашки зеленого чая.

Благотворно влияет на легкие и жирная морская рыба. Скумбрия, форель, сардины, сельдь могут помочь в лечении хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Содержащиеся в рыбе омега-3 жирные кислоты необходимо организму, чтобы легче преодолеть легочные инфекции.

Для очищения легких рекомендуются также орехи и семена. Защищают легкие от окислительного стресса, предотвращает повреждение тканей оливковое масло первого отжима. А острый перец улучшает работу легких и даже уменьшает проявления астмы.

Для лучшей работы легких следует есть брокколи. В этом виде капусты содержится сульфоран. Данное вещество увеличивает активность гена, присутствующего в клетках легких и защищающего орган от окислительных повреждений.

Для детоксикации легких рекомендуется есть имбирь. Он не только помогает очищать дыхательные пути, но и улучшает кровообращение в легких.

Защищает легкие чеснок. Доказано, что съедая в неделю дважды по три зубчика чеснока можно снизить вероятность развития рака легких на 44%.

Полезны для легких цельные зерна. Они снижают вероятность развития хронических заболеваний в легких и способствуют хорошему дыханию.