Ученые установили, что дети более устойчивы к коронавирусу

Сегодня, 21:00

Анна Лисова

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Ученые установили, что дети более устойчивы к коронавирусу

Ученые провели исследование, которое доказало, что дети более устойчивы к коронавирусу. 

В исследовании учитывались клинические результаты детей, которые все же заразились COVID-19 в 26 странах в период с 24 января по 14 мая текущего года, о чем сообщает на портал EClinicalMedicine британского медицинского журнала Lancet.

 Исследование ученых из школы медицины в Центре медицинских наук Университета Техаса в Сан-Антонио (США) показало, что дети и молодые люди легче переносили коронавирусную инфекцию. 

Так, у 19% заболевших не было вообще никаких педиатрических симптомов. У 21% были выявлены «пятна» на легких при проведении рентгена. Еще у 5,6% были сопутствующие инфекции, такие как  грипп. И только 3,3% попали в реанимацию было зафиксировано 7 смертей на 7 780 пациентов. 

«Наши данные собраны из 131 исследования и охватывают 7 780 пациентов, которые охватывают педиатрический возрастной спектр», - рассказал медицинских наук, доцент кафедры педиатрии в UT Health San Antonio и неонатолог Альваро Морейра.

Морейра отмечает, что во время исследования было тщательно изучено, какой эффект оказывали на пациентов препараты, которые им назначали. Конечно же, изучались и симптомы болезни. У 59% и 56% детей наблюдались температура и кашель. Эти симптомы бывают зачастую и у взрослых пациентов с коронавирусом. 

По словам авторов исследования, 233 детей из общего числа исследованных, наблюдались в анамнезе частые простудные заболевания, у 152 - обнаружилась слабая иммунная система, сердечные и респираторные заболевания.

Ученые отмечают, что организм детей и подростков гораздо устойчивее к агрессивному воздействию коронавируса. Это они связывают с особенностями работы иммунной системы детей. Исследователи намерены продолжить изучение влияния коронавируса на детей, поскольку считают, что это может помочь в разработки эффективной терапии взрослых пациентов. 

 

 

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