Коронавирус не передается через комаров

Сегодня, 13:10

Анна Лисова

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Коронавирус не передается через комаров

Комары не могут переносить коронавирусную инфекцию, считают ученые из Италии. 

В ходе исследования, которое провели ученые Национального института здравоохранения Италии, было установлено, что коронавирусная инфекция не передается через комаров, сообщает портал Medical Xpress.

Исследователи отметили, что вирус, который когда-то передавался комару через поглощение зараженной крови, не мог размножаться. Поэтому заразиться коронавирусом от укуса комара невозможно. 

Это же исследование опровергло в целом возможность передачи COVID-19 через укусы кровососущих насекомых, в частности, тигровых комаров, которые распространяют лихорадку Денге.

Ранее о том, что коронавирус не может передаваться через укусы комаров, заявили и российские ученые. Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн объяснил, что коронавирус не сможет остаться опасным, пройдя «сложный путь» от одного человека к другому через кровососущее насекомое. 

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