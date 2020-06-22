Доктор Мясников перечислил вызывающие аритмию лекарства

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников в эфире передачи «О самом главном» рассказал о лекарствах, которые могут вызывать аритмию.

Сердечный ритм легко можно нарушить стимуляторами нервной системы. Поэтому препараты, которые влияют на работу нервной системы, следует принимать только по назначению врача.

«Сердечные гликозиды, препараты для лечения гипертонии, мочегонные препараты, антибиотики, сосудосуживающие препараты. У нас всегда возникает вопрос, когда мы лечим, возникают проблемы с аритмией, нужно понять, а не следствие ли это лекарств», — объяснил врач.

Он отметил, что такие антибиотики «Эритромицин», «Азитромицин» и «Кларитромицин» теоретически могут стать причиной аритмии, если принимать их в комбинации с мочегонными.

Могут спровоцировать аритмию и лекарства от аритмии, подчеркнул Мясников. Поэтому важно точно следовать рекомендациям медиков.

Мясников подчеркнул, что даже простые капли для носа могут спровоцировать перебои в сердечном ритме и скачки давления. По его словам, бездумное применение капель в нос может закончиться тахикардией и гипертоническим кризом.