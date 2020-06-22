Онколог назвал популярный продукт, вызывающий рак

Хирург-онколог Иван Карасев настаивает на необходимости отказаться от использования в пищу подсолнечного рафинированного масла. По его словам, это продукт, который способен вызвать рак, передает «Московский комсомолец». Иван Карасев объяснил, что рафинированное подсолнечное масло подвержено воздействию гексана и бензина. Полностью вывести их из организма невозможно.

Помимо того, в процессе жарки в таком масле выделяются канцерогены, которые впитываются продуктом и вместе с ним уже попадают в организм человека. Трансжиры в составе рафинированного подсолнечного масла накапливаются, а через время это приводит к развитию разного рода патологий, в том числе и к образованию злокачественных опухолей. Карасев говорит, что предпочтительнее использовать оливковое масло. Оно богато антиоксидантами, которые тормозят развитие рака.