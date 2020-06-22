Шведский вирусолог обвинил ВОЗ в неверном толковании данных по коронавирусу

Известный шведский вирусолог Андерс Тегнелл, выступивший против строгих ограничений из-за пандемии коронавируса в пользу стратегии массового иммунитета, раскритиковал ВОЗ за неверное толковании сведений по заболеваемости в стране. Вирусолог считает недоразумением тот факт, что ВОЗ включила Швецию в список 11 стран с возрождением эпидемии. По мнению эксперта, рост числа случаев заражения обусловлен тщательным тестированием, но число госпитализаций и смертей от коронавируса снижается, что говорит о спаде эпидемии. Тегнелл также подчеркнул, что ВОЗ не контактировала со шведскими властями по этому вопросу.

Он также сказал, что ошибочное истолкование данных может ударить по Швеции на фоне вопроса о снятии ограничений на путешествия для европейцев.

Заметим, на сегодня в Швеции зафиксировано 68 390 случаев COVID-19, скончались 5230 пациентов. Это выше показателей других стран Северной Европы, но зато шведская экономика в первом полугодии показала рост, пишет Lenta.ru .

По состоянию на 26 июня общее число инфицированных в мире достигло 9 588 717 человек, скончались 488 842. За сутки заразились 179,9 тысячи.