Ученые узнали, что совместный сон с партнером полезен

Сегодня, 14:56

Ольга Громова

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Ученые узнали, что совместный сон с партнером полезен
Совместный сон с партнером полезен

Сотрудники Центра интегративной психиатрии в Германии узнали, что совместный сон пары улучшает его качество. О новом исследовании рассказало издание «МедикФорум». Ученые к участию в эксперименте привлекли 12 гетеросексуальных пар. Они четыре ночи кряду провели в лаборатории сна. При этом добровольцы спали и по одиночке, и вместе. А ученые опрашивали добровольцев и фиксировали показатели сна.

Выяснилось, что сон был лучше, если партнеры спали вместе. Фаза быстрого сна у них была дольше, и она реже нарушалась. При этом в большинстве своем она была связана с яркими сновидениями, регулированием эмоций, памятью, а также с креативным и творческим подходом к решению проблем. Исследование также подтвердило, что схемы сна у партнеров, которые спят вместе, синхронизируются. Примечательно, что это зависит от качества отношений. Чем они лучше и ближе, тем четче заметна синхронизация снов.

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