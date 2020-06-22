Диетолог назвала максимально допустимое количество съеденной черешни в день

Черешня в июне появляется на прилавках магазинов и рынков, и купить ее можно свежей лишь несколько недель. Многие любят черешню и объедаются ею в этот короткий летний период. Но чрезмерное употребление черешни может привести к нежелательным последствиям как для фигуры, так и для здоровья, сообщает АиФ .

Нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер рассказала, сколько черешни можно съедать за сутки. Так, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровый человек может съедать за сутки 400-800 граммов овощей, зелени, фруктов и ягод. Поэтому, если в рационе присутствуют другие овощи и фрукты, порцию черешни придется сократить. К тому же стоит учитывать, что черешня содержит немало сахара. А значит, важно следить за количеством употребляемых углеводов.

«Мы должны в своем рационе иметь клетчатку из фруктов, ягод, овощей и зелени. Но есть нюанс для снижающих вес или для тех, у кого сахарный диабет», — объяснила Ольга Деккер.

Поэтому черешню следует есть с осторожностью тем, у кого есть лишний вес. Также при диабете необходимо избегать сладких сортов черешни. Аллергикам и вовсе не рекомендуется есть ярко окрашенные ягоды. Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что очень большая порция черешни может спровоцировать диарею. И появиться этот нежелательный эффект может даже если съесть 300-400 грамм этой ягоды за раз.

Детям давать черешню следует осторожно. Если ранее ребенок не ел никогда черешню, то начинать следует с нескольких ягод. Также стоит учитывать, что у детей чрезмерное употребление черешни может привести к вздутию и газообразованию. Диетолог рекомендует давать ребенку черешню вместо десерта после основных блюд, содержащих белок.