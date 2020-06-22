Диетолог назвала максимально допустимое количество съеденной черешни в день

Сегодня, 10:38

Анна Лисова

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Диетолог назвала максимально допустимое количество съеденной черешни в день
Черешня

Черешня в июне появляется на прилавках магазинов и рынков, и купить ее можно свежей лишь несколько недель. Многие любят черешню и объедаются ею в этот короткий летний период. Но чрезмерное употребление черешни может привести к нежелательным последствиям как для фигуры, так и для здоровья, сообщает АиФ.

Нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер рассказала, сколько черешни можно съедать за сутки. Так, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровый человек может съедать за сутки 400-800 граммов овощей, зелени, фруктов и ягод. Поэтому, если в рационе присутствуют другие овощи и фрукты, порцию черешни придется сократить. К тому же стоит учитывать, что черешня содержит немало сахара. А значит, важно следить за количеством употребляемых углеводов.

«Мы должны в своем рационе иметь клетчатку из фруктов, ягод, овощей и зелени. Но есть нюанс для снижающих вес или для тех, у кого сахарный диабет», — объяснила Ольга Деккер.

Поэтому черешню следует есть с осторожностью тем, у кого есть лишний вес. Также при диабете необходимо избегать сладких сортов черешни. Аллергикам и вовсе не рекомендуется есть ярко окрашенные ягоды. Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что очень большая порция черешни может спровоцировать диарею. И появиться этот нежелательный эффект может даже если съесть 300-400 грамм этой ягоды за раз.

Детям давать черешню следует осторожно. Если ранее ребенок не ел никогда черешню, то начинать следует с нескольких ягод. Также стоит учитывать, что у детей чрезмерное употребление черешни может привести к вздутию и газообразованию. Диетолог рекомендует давать ребенку черешню вместо десерта после основных блюд, содержащих белок.

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