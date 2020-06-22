Эндокринолог рассказала о первом признаке сахарного диабета

Сахарный диабет – эндокринное заболевание, которое характеризуется дефицитом гормона поджелудочной железы - инсулина. Как известно, этот гормон руководит процессами обмена энергией в организме. Если инсулина не хватает, содержание сахара в крови значительно поднимается. Из-за скрытого течения болезни диабет второго типа трудно диагностировать.

Признаком преддиабета - состояния, предшествующего диабету, является повышенный уровень глюкозы в крови. Об этом рассказала врач-эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии Первого МГМУ им. Сеченова Надежда Максимова. По ее словам, преддиабет — это распространенное явление среди жителей России. У людей с преддиабетом риск развития сахарного диабета очень высокий, сказала эксперт. На 13 взрослых один человек имеет преддиабет, а каждый шестой ребенок рожден от матери, у которой во время беременности была высокая глюкоза в крови, говорит Максимова.

Вместе с тем врач заметила, что преддиабет является угрозой для организма, но это не значит, что возникновения диабета нельзя избежать. Прежде всего, преддиабет сигнализирует о том, что нужно изменить образ жизни. Речь идет о коррекции питания и физической нагрузке.

В развитии этого заболевания играют роль наследственность, избыточная масса тела и низкий уровень физической активности, подчеркивает врач. Факторами риска можно также назвать повышенный уровень холестерина и артериальная гипертензия, особенно у женщин, пишет Российская газета . Важно помнить, что каждый лишний килограмм веса увеличивает риск развития диабета на 5%. Сбалансированный рацион и правильный двигательный режим помогут избавиться от лишнего веса, а значит и снизить уровень глюкозы в крови.