Назван необходимый процент переболевших для победы над коронавирусом

Сегодня, 08:18

Анна Лисова

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Назван необходимый процент переболевших для победы над коронавирусом
COVID-19

Для формирования коллективного иммунитета от коронавируса необходимо, чтобы COVID-19 переболели 43% населения, либо была проведена вакцинация населения не менее этого же уровня. Об этом сообщили ученые из Ноттингемского и Стокгольмского университетов, передает ТАСС.

Коллективный иммунитет формируется, когда определенная доля населения становится невосприимчивой к вирусу. Исследователи составили математическую модель, которая показала как будет формироваться коллективный иммунитет, защищающий от заражения коронавирусной инфекцией. Профессор Фрэн Болл из Ноттингемского университета заявил, что активнее иммунитет формируется в активном обществе. Поэтому коллективный иммунитет быстрее формируется при отсутствии ограничительных мер.

Стоит отметить, что главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико считает, что для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы переболели 60-70% людей, либо чтобы были привиты 95% граждан.

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