COVID-19 грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

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Анна Морозова

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COVID-19 грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
Эпидемия коронавируса

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали, что последствия коронавируса могут остаться у человека на всю его жизнь. Медики утверждают, что у каждого третьего переболевшего коронавирусом пациента, могут остаться на всю жизнь осложнения в виде повреждения легких, хронической усталости и психических нарушений. Кроме того, ученые предполагают, что коронавирус может поражать мозг и провоцировать развитие болезни Альцгеймера.

Российский вирусолог Феликс Ершов также сообщил о возможности коронавируса поражать головной мозг. С его слов, при коронавирусе, так же, как и при гриппе, вирусе герпеса и других инфекциях, могут отмирать целые участки мозга. Руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд сообщила, что люди среднего возраста, не имеющие сопутствующих заболеваний, долгий период времени после перенесенной коронавирусной инфекции остаются нетрудоспособными и страдают от хронической усталости.

Сотрудники Национальной службы здравоохранения предполагают, что у 30% вылечившихся от коронавируса в будущем может развиться фиброз легких, который грозит дыхательной недостаточностью. При этом у половины перенесших COVID-19 есть вероятность развития пожизненных физических, когнитивных и психологических патологий. Так, у около 70% излеченных может появиться бредовое расстройство. Также у каждого десятого британца после терапии коронавируса было выявлено острое поражение сердца.

Профессор Питер Опеншоу утверждает, что пациентам, которые были на интенсивной терапии, нужен как минимум год, чтобы восстановиться и вернуться к полноценной жизни. При этом, часть больных полностью не восстановится. 16 июня были названы продукты питания, которые защищают легкие, в том числе от коронавируса. Испанский диетолог Алехандро Кановас рекомендует каждый день употреблять в пищу простые продукты такие как яйца и рис.

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