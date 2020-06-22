Ученые смогли разбудить «спящий» ВИЧ

Медики из Калифорнии создали препарат, под воздействием которого проявляется «спящий» ВИЧ в инфицированных клетках. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS).

«Наши предыдущие попытки „выгнать“ ВИЧ из клеток привели к чрезмерной активации иммунитета, что является опасным. Или же нам просто не удавалось „разбудить“ вирус. Мы создали препарат, который стимулирует вирус к „выходу из спячки“, но при этом не происходит чрезмерная активация иммунной системы», — сообщил один из исследователей Сумит Чанда из Медицинского исследовательского института SBP.

Проникновению вируса в клетки иммунной системы способствуют специальные белки, покрывающие его оболочку. В процессе размножения вируса меняется структура белковых молекул. В результате в иммунной системе происходит так называемая «гонка вооружений». Поэтому, если пациент не принимает антиретровирусные препараты, вирус побеждает.

Обычно, через 3-4 года после заражения ВИЧ, иммунитет привыкает и запускает выработку антител широкого спектра действия, однако иммунная система на это время уже истощена и вирус уже попал во все ткани организма. Из-за этого при прекращении приема терапии ВИЧ атакует снова.

Эксперты установили, что «разбудить» ВИЧ могут синтетические аналоги белка DIABLO, активирующего процесс самоуничтожения клеток. Медики утверждают, что в случае блокировки «гена смерти» BIRC2, начинается активное размножение вируса. Несколько лет Чанда с коллегами предпринимали попытки синтеза аналога белка DIABLO, который оказывал бы воздействие избирательно на инфицированные клетки, и при этом не провоцировал бы массовую гибель здоровых. В результате ученым удалось изобрести препарат, который был назван циапавир.

Ученые проанализировали действие препарата на подопытных мышах с иммунной системой человека. Грызуны были заражены ВИЧ, им давали антиретровирусную терапию. Когда вирусная нагрузка снизилась, мышам был введен циапавир. При этом, количество вирусных частиц в организме резко возросло, но чрезмерной активации иммунитета не произошло. В ближайшем времени группа ученых проведет аналогичные опыты на обезьянах.

Также специалисты планируют выяснить, какие методы иммунотерапии могут быть применены совместно с циапавиром для уничтожения инфицированных клеток. Исследователи предполагают, что благодаря этому препарату станет возможной разработка эффективной терапии против ВИЧ.