Основной признак агрессивного рака желудка назвал российский онколог

Сегодня, 14:43

Ольга Громова

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Основной признак агрессивного рака желудка назвал российский онколог
Рак желудка

Перстневидноклеточный рак желудка считается одним из самых агрессивных и в 55 процентах случаев обнаруживается медиками уже на последней стадии, когда шансов на спасение почти нет. Об особенностях этого заболевания на своей странице в социальной сети рассказал врач-онколог и хирург Иван Карасев.

Такой вид рака очень быстро образует метастазы. При этом опухоль распространяется не в лимфоузлы, а в клетчатку вокруг желудка, сальник, у женщин в 13 процентах случае метастазы идут в яичники, отмечает «Российская газета».

Слизеобразование - главный признак для агрессивных форм рака ЖКТ, отмечает доктор. Этим и объясняются сложности в диагностике. Такой вид рака нельзя распознать на ранних стадиях ни на эндоскопическом, ни на рентгеновском исследованиях. Карасев объяснил, что поскольку в результате новообразования слизистая не повреждается, то нет никаких и симптомов. Самочувствие пациента также остается прежним и не меняется. И только лишь изъязвление, которое появляется на поздних стадиях, либо большие размеры опухоли позволяют увидеть этот вид рака.

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