В России при выписке из стационаров будет применяться другая схема назначения препаратов

На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом при Правительстве РФ обсуждался вопрос о коррекции обеспечения лекарственными средствами россиян. Парламентарии отметили, что часто в стационаре больных лечат одними препаратами, а после выписки назначаются другие.

Глава кабмина Михаил Мишустин считает, что это нужно устранить. Премьер-министр утверждает, что аналоги лекарственных препаратов производят другие фирмы и что эти медикаменты обладают другой степенью эффективности. Мишустин заявил о подписании постановления, которое предполагает получение пациентами на амбулаторном лечении тех же препаратов, которыми они лечились и в стационаре. Он считает, что таким образом пациент будет получать лечение, доказавшее свою эффективность.

Также было запланировано усовершенствовать процесс составления специального списка лекарств, которые будут закупаться по торговым наименованиям. Эту процедуру хотят сделать открытой для возможности обсуждения разными специалистами вопросов смены схем лечения льготными препаратами. Таким образом, появится возможность усовершенствования подхода к борьбе с тяжёлыми заболеваниями и применения последних достижений фармацевтики. Ранее в Минобороне рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса на добровольцах.