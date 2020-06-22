В России при выписке из стационаров будет применяться другая схема назначения препаратов

Сегодня, 13:43

Анна Морозова

0

Image 16+
В России при выписке из стационаров будет применяться другая схема назначения препаратов
Назначение лекарств при выписке из больницы

На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом при Правительстве РФ обсуждался вопрос о коррекции обеспечения лекарственными средствами россиян. Парламентарии отметили, что часто в стационаре больных лечат одними препаратами, а после выписки назначаются другие.

Глава кабмина Михаил Мишустин считает, что это нужно устранить. Премьер-министр утверждает, что аналоги лекарственных препаратов производят другие фирмы и что эти медикаменты обладают другой степенью эффективности. Мишустин заявил о подписании постановления, которое предполагает получение пациентами на амбулаторном лечении тех же препаратов, которыми они лечились и в стационаре. Он считает, что таким образом пациент будет получать лечение, доказавшее свою эффективность.

Также было запланировано усовершенствовать процесс составления специального списка лекарств, которые будут закупаться по торговым наименованиям. Эту процедуру хотят сделать открытой для возможности обсуждения разными специалистами вопросов смены схем лечения льготными препаратами. Таким образом, появится возможность усовершенствования подхода к борьбе с тяжёлыми заболеваниями и применения последних достижений фармацевтики. Ранее в Минобороне рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса на добровольцах.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Иммунологи рассказали о надвигающейся второй волне коронавируса в России

22-06-2020, 12:01

Доктор Мясников назвал продукты, снижающие холестерин

22-06-2020, 09:13

Сидячий образ жизни увеличивает риск смерти от онкологических заболеваний

20-06-2020, 10:50

Высокий уровень кортизола повышает риск смерти от коронавируса

20-06-2020, 07:46

Врач объяснил, как по запаху определить рак

19-06-2020, 23:34

Доктор Мясников объяснил, как можно распознать плохого врача

18-06-2020, 22:34

Врач рассказал о пользе и вреде массажа лица

18-06-2020, 19:15

В ВОЗ оценили статистику смертности от коронавируса в России

18-06-2020, 17:16

Врач-онколог перечислил пять симптомов рака кишечника

18-06-2020, 16:26

В РФ стартовали испытания вакцины от COVID на добровольцах

18-06-2020, 15:34

Названы признаки алкогольной зависимости

18-06-2020, 14:47

Китайские ученые раскрыли механизм заражения коронавирусом через унитаз

18-06-2020, 13:40

Названы последствия заболевания коронавирусом

18-06-2020, 11:08

Доктор Зайцев рассказал о роли гормонов в лечении коронавируса

18-06-2020, 09:53

Способ сдержать новую вспышку коронавируса в Пекине назван

18-06-2020, 08:47

Изобретено новое лекарство от коронавируса

17-06-2020, 23:28

«Прорывное» лекарство от COVID-19 назвали опасным для здоровья

17-06-2020, 23:09

Бельгийские врачи рассказали, как предотвратить рак толстой кишки

17-06-2020, 19:39

Ученые создали пластырь для лечения рака

17-06-2020, 13:21

Профессор Демин рассказал о пользе воды при отказе от сигарет

17-06-2020, 11:33

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров