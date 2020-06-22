Александр Мясников рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни

Здоровый образ жизни чрезвычайно важен для организма человека. Ни для кого не секрет, что наше здоровье на 60% зависит от образа жизни - еды, физической активности, уровня стресса и вредных привычек. Придерживаться здорового образа жизни - это проводить профилактику болезней и укреплять организм. Однако, как отмечает главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, «слишком здоровый» образ жизни вреден. В программе «О самом главном» он высказался в пользу «золотой середины».

Мясников считает, что не стоит относиться к здоровому образу жизни фанатично. По его мнению, приверженцы здорового питания начинают себя мучить диетами, доводя свой организм до изнеможения. Врач рассказал о том, что ему не раз приходилось лечить пациентов с анорексией и булимией. По словам доктора, можно им восстановить электролитный обмен и дать здоровье, но все это лечится только психиатрами.

Мясников упомянул, что в последние годы популярность здорового образа жизни набирает обороты, и это порой приводит к появлению другого расстройства — орторексии. Многие люди, увлекаясь здоровым питанием, начинают нарушать все его принципы. Ревностные сторонники здорового образа жизни думают: чем меньше калорий и чем больше полезных продуктов, тем лучше. Но, по мнению Мясникова, они забывают о сбалансированности питания, пишет Lenta.ru . В этой связи врач призвал людей к умеренности в еде, спорте, диетах, БАДах и «чистках» кишечника.