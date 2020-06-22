Врачи в США заявили о небывалом разнообразии симптомов коронавируса

Сегодня, 08:19

Анна Лисова

0

Image 16+
Врачи в США заявили о небывалом разнообразии симптомов коронавируса
Американский инфекционист Энтони Фаучи

Американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с COVID-19 доктор Энтони Фаучи рассказал, что коронавирус может проявляться разнообразными симптомами. Вирусные заболевания Фаучи изучает уже 40 лет. По его словам, до сих пор он никогда не видел, чтобы у 20-40% зараженных вирус вообще не давал никаких симптомов. Эксперт подчеркнул, что для него это одна из главных загадок коронавирусной инфекции.

Инфекционист отметил, что коронавирусная инфекция протекает в разной форме. Некоторым больным приходится неделями бороться с болезнью и даже после того как коронавирус уйдет из их организма, у них все еще сохраняются симптомы. Немало пациентов не могут справиться с болезнью дома и нуждаются в постоянном медицинском наблюдении. Тяжелым больным нередко нужен кислород.

Фаучи считает, что немало людей, узнав о возможности бессимптомного протекания коронавируса, игнорируют необходимость соблюдения самоизоляции, социального дистанцирования и ношения маски в общественных местах. И это негативно сказывается на эпидемиологической ситуации. Канадские ученые ранее заявили, что необычное покраснение глаз тоже может быть симптомом COVID-19. Этот симптом выявили у 29-летней пациентки. У нее покраснел правый глаз, а также наблюдались водянистые выделения и светобоязнь.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Иммунологи рассказали о надвигающейся второй волне коронавируса в России

22-06-2020, 12:01

Доктор Мясников назвал продукты, снижающие холестерин

22-06-2020, 09:13

Сидячий образ жизни увеличивает риск смерти от онкологических заболеваний

20-06-2020, 10:50

Высокий уровень кортизола повышает риск смерти от коронавируса

20-06-2020, 07:46

Врач объяснил, как по запаху определить рак

19-06-2020, 23:34

Доктор Мясников объяснил, как можно распознать плохого врача

18-06-2020, 22:34

Врач рассказал о пользе и вреде массажа лица

18-06-2020, 19:15

В ВОЗ оценили статистику смертности от коронавируса в России

18-06-2020, 17:16

Врач-онколог перечислил пять симптомов рака кишечника

18-06-2020, 16:26

В РФ стартовали испытания вакцины от COVID на добровольцах

18-06-2020, 15:34

Названы признаки алкогольной зависимости

18-06-2020, 14:47

Китайские ученые раскрыли механизм заражения коронавирусом через унитаз

18-06-2020, 13:40

Названы последствия заболевания коронавирусом

18-06-2020, 11:08

Доктор Зайцев рассказал о роли гормонов в лечении коронавируса

18-06-2020, 09:53

Способ сдержать новую вспышку коронавируса в Пекине назван

18-06-2020, 08:47

Изобретено новое лекарство от коронавируса

17-06-2020, 23:28

«Прорывное» лекарство от COVID-19 назвали опасным для здоровья

17-06-2020, 23:09

Бельгийские врачи рассказали, как предотвратить рак толстой кишки

17-06-2020, 19:39

Ученые создали пластырь для лечения рака

17-06-2020, 13:21

Профессор Демин рассказал о пользе воды при отказе от сигарет

17-06-2020, 11:33

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров