Врачи в США заявили о небывалом разнообразии симптомов коронавируса

Американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с COVID-19 доктор Энтони Фаучи рассказал, что коронавирус может проявляться разнообразными симптомами. Вирусные заболевания Фаучи изучает уже 40 лет. По его словам, до сих пор он никогда не видел, чтобы у 20-40% зараженных вирус вообще не давал никаких симптомов. Эксперт подчеркнул, что для него это одна из главных загадок коронавирусной инфекции.

Инфекционист отметил, что коронавирусная инфекция протекает в разной форме. Некоторым больным приходится неделями бороться с болезнью и даже после того как коронавирус уйдет из их организма, у них все еще сохраняются симптомы. Немало пациентов не могут справиться с болезнью дома и нуждаются в постоянном медицинском наблюдении. Тяжелым больным нередко нужен кислород.

Фаучи считает, что немало людей, узнав о возможности бессимптомного протекания коронавируса, игнорируют необходимость соблюдения самоизоляции, социального дистанцирования и ношения маски в общественных местах. И это негативно сказывается на эпидемиологической ситуации. Канадские ученые ранее заявили, что необычное покраснение глаз тоже может быть симптомом COVID-19. Этот симптом выявили у 29-летней пациентки. У нее покраснел правый глаз, а также наблюдались водянистые выделения и светобоязнь.