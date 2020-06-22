Антибиотики из-за коронавируса стали опаснее

В самом начале эпидемии коронавируса, в ученых еще не было перечня лекарственных средств, которые опасны при лечении этого заболевания. Врачи часто назначали антибиотики широкого спектра действия для профилактики бактериальных осложнений.

Врачи знали, что антибиотики не всегда эффективны против вирусов, но назначали эти препараты для предотвращения внебольничной пневмонии, инфекции кровотока и инфекции мочевыводящих путей. По данным недавнего исследования у 50% умерших больных коронавирусом были обнаружены вторичные бактериальные инфекции. Это же исследование выявило высокий уровень использования антибиотиков. Опасностью применения антибиотиков в таком случае оказалось развитие устойчивых форм инфекций. Из-за использования сильнодействующих антибиотиков инфекции приобретают резистентность к антибактериальным препаратам и становятся смертельно опасными.

В недавнем докладе Организации Объединенных Наций за 2019 год высказывается предположение, что 10 миллионов человек скончаются к 2050 году из-за устойчивых к антибактериальным препаратам инфекций. Это количество может оказаться больше из-за массового применения антибиотиков больными коронавирусом. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в результате пандемии медики стали чаще использовать антибиотики в лечении пациентов. Это провоцирует развитие бактериальной резистентности и увеличивает риски летальности.