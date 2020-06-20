Коронавирус может вызывать диабет даже у здоровых людей

Сегодня, 19:59

Анна Лисова

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Коронавирус может вызывать диабет даже у здоровых людей

Коронавирусная инфекция может стать причиной диабета, считают ученые.

В ходе исследования, которое провели ученые, было установлено, что те, кто переболел COVID-19, имеют повышенный риск развития диабета.

По словам исследователей, COVID-19 может иметь множество негативных последствий для здоровья даже если само заболевание прошло сравнительно легко.

В Китае уже зафиксирован случай, когда молодой человек, переболев коронавирусом, заболел одной из тяжелых форм диабета – кетоацидозом. При этом ранее у него не было предпосылок к этой болезни.

Схожие случаи наблюдались и в 2002-2004 годы во время вспышки атипичной пневмонии. Тогда немало пациентов, перенесших атипичную пневмонию, внезапно заболевали диабетом в острой форме. Только у 10% диабет остался, тогда как у остальных исчез в течение трех лет.

По словам ученых, диабет возникает из-за того, что патогены плохо влияют на поджелудочную железу. Они могут разрушать клетки, которые производят инсулин. В большинстве случаев постепенно поджелудочная железа восстанавливается и заболевание проиходит.

Сможет ли восстановиться поджелудочная железа после коронавирусной инфекции, пока ученые сказать не готовы. Сейчас они изучают случаи диабета после коронавируса, чтобы понять, как он влияет на поджелудочную железу.

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