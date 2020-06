Пережившие развод люди умирают раньше срока

Развод - не только неприятное событие в жизни человека. Все, что связано с бракоразводным процессом, может негативно влиять на продолжительность жизни. Как оказалось, у людей, переживших развод, риск преждевременной смерти выше, чем у пьяниц и холостых.

Как показало исследование американских социологов, опросивших 13 611 человек от 50 до 104 лет, прошедшие через развод люди умирают чаще, чем любители алкоголя и люди с финансовыми проблемами.

Участники исследования оценивались по 57 социально-экономическим факторам. Речь идет о материальном положении, занятости, использовании продуктовых карточек для самых бедных, а также об уровне удовлетворения жизнью. Как выяснилось, раньше времени умирают курильщики. Примечательно, что на втором месте после них оказались именно разведенные.

Предыдущие исследования указывали, что разведенные люди склонны к пьянству и депрессии из-за финансовых проблем. Ученые отмечают, что после развода на человека обрушивается сразу несколько проблем, которые ведут к сокращению жизни.

Исследование, которое было опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences, преследовало цель выяснить, почему в последнее время увеличение продолжительности жизни было вялым.

Известно, что в Великобритании продолжительность жизни увеличилась у женщин на четыре месяца в 2019 году до 83,6 года, а у мужчин на три месяца до 79,9 года. В США в этом плане в течение трех десятилетий наблюдается застой, пишет Московский Комсомолец .

Эли Путерман из Университета Британской Колумбии в Канаде, руководитель исследования, заявил, что в здоровье людей важную роль играют биологические факторы, однако небиологические факторы - поведение и жизненный опыт - тоже оказывают влияние. Таким образом, можно сделать вывод: холостякам легче, а значит, дольше живется, чем разведенным.