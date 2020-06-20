Российский врач перечислил самые вредные продукты

Сегодня, 08:56

Анна Лисова

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Российский врач перечислил самые вредные продукты
Врач-диетолог Алексей Ковальков

Рацион влияет на состояние здоровья и врач-диетолог, доктор медицинских наук и профессор Алексей Ковальков рассказал, какие продукты лучше исключить из рациона.

Врач советует отказаться от всех полуфабрикатов, поскольку они содержат специально разработанную соль – глутамат натрия. Продукты, которые содержат глутамат натрия, не стоит давать детям, поскольку домашняя еда им будет казаться вкусной и пресной, передает РИА Новости.Лучше также не есть продукты с низкой жирностью, поскольку все обезжиренные продукты содержат растительные жиры и пальмовое масло.

«Чем жирнее творог, сметана, молоко, глазированные сырки и сливочное масло, тем оно натуральней. Настоящая сметана всегда выше 25 процентов», — объяснил диетолог.

Также он посоветовал отказаться от продуктов, содержащих дрожжи, назвав дрожжи «медленным ядом». Диетолог считает, что в рационе не должно быть сахара. Допустимая доза углеводов - 50-60 граммов в сутки. Сахар, по его словам, нельзя заменять сахарозаменителями. По словам Ковалькова, сахарозаменители разрабатывались для диабетиков, и продаваться они должны только в аптеках. Не рекомендует врач покупать курицу, поскольку для выращивания кур на птицефабриках используют препараты стимулятора роста, антибиотики и средства, задерживающие жидкость.

«Курица вся ими напичкана. Эта дрянь оседает в ваших тканях и приводит к ряду серьезных заболеваний. Особенно опасны в этом качестве крылышки», — предупредил Ковальков.
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