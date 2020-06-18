Иммунологи рассказали о надвигающейся второй волне коронавируса в России

Иммунолог Виталий Зверев заявил, что вторая волна коронавируса в России может начаться осенью. Зверев считает, что коронавирусная инфекция пойдет на спад.

«Зимой распространение таких вирусов несколько меньше, чем осенью», — отметил врач.

При этом он предположил, что серьезных ограничений из-за коронавируса уже не будет, потому что люди к нему привыкнут. По его мнению, большинство людей переболеют в легкой форме или вовсе без симптомов. Зверев подчеркнул, что решение о снятии ограничений будет принимать администрация, а не научное сообщество. В то же время иммунолог Михаил Костинов подчеркнул, что о снятии ограничений можно говорить только после эпидемиологического прогноза. Он отметил, что такой прогноз рассчитывается по специальным формулам. Поэтому заключения по данному вопросу можно делать, основываясь на моделях распространения инфекции, а также других показателях.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что о полном снятии ограничений из-за коронавируса можно будет говорить только в следующем году. Он утверждает, что цепочка заражения может быть прервана только тогда, когда иммунитет к инфекции приобретет более чем 45% населения.

Медики дали россиянам рекомендации по подготовке ко второй волне коронавируса. В первую очередь, им посоветовали придерживаться здорового образа жизни, поскольку здоровые люди переносят инфекцию легче.