Доктор Мясников назвал продукты, снижающие холестерин

Сегодня, 09:13

Александр Зуев

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Доктор Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
Продукты, снижающие холестерин

Для людей, пытающихся похудеть, важно знать, какие продукты могут снизить уровень холестерина в крови. Об этом в эфире телеканала «Россия 1», рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. По словам доктора, всего 70 грамм орехов в сутки могут заменить лекарство для понижения холестерина. Такой же эффект дает и дикий рис, который содержит вещество, используемое в препаратах для снижения холестерина.

Желающим сбросить вес Мясников рекомендовал есть рыбу, которая богата жирными кислотами, и пить зеленый чай, содержащий полифенолы. Для снижения холестерина подойдет чеснок, который достаточно употреблять по одной дольке в день. А кожица красного винограда содержит много ресвератрола — вещества, которое оказывает положительное воздействие на стенки сосудов.

Вместе с тем медик объяснил, что существует не только «плохой», но и «хороший» холестерин. Весь холестерин производится печенью, с пищей человек получает лишь 20% этого вещества, заявил Мясников. Холестерин очень важен для организма человека, так как он отвечает за синтез гормонов и состояние артерий. Опасны как дефицит этого вещества, так и избыток, говорит врач.

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