Сидячий образ жизни увеличивает риск смерти от онкологических заболеваний

Ученые из Онкологического центра Андерсона при Техасском университете рассказали, что уровень физической активности влияет на риск смерти от рака, пишет medikforum.ru .

Оказалось, что при отсутствии физической активности, либо при минимальных нагрузках риск смерти от рака существенно возрастает. До 82% возрастает риск умереть от онкологии у тех, кто ведет сидячий уровень жизни.

Автор исследования сообщили, что для измерения физической активности использовался акселерометр. доктор медицинских наук, доцент кафедры клинической профилактики рака и ведущий автор исследования Сьюзан Гилкрист сообщила, что между отсутствием движения и смертью от рака существует тесня связь.

«Наши результаты показывают, что количество времени, которое человек проводит сидя перед постановкой диагноза, определяет время до смерти от рака», - подчеркнула Гилкрист.

Даже 30 минут физической активности в день снижает риск смертности от рака на 31%. Таких показателей удастся добиться, если заниматься полчаса в день активным спортом. А полчаса ходьбы вместо привычного сидения у телевизора или за компьютером снижает риск смертности от рака на 8%.