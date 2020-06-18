Сидячий образ жизни увеличивает риск смерти от онкологических заболеваний

Ученые из Онкологического центра Андерсона при Техасском университете рассказали, что уровень физической активности влияет на риск смерти от рака, пишет medikforum.ru.
Оказалось, что при отсутствии физической активности, либо при минимальных нагрузках риск смерти от рака существенно возрастает. До 82% возрастает риск умереть от онкологии у тех, кто ведет сидячий уровень жизни.
Автор исследования сообщили, что для измерения физической активности использовался акселерометр. доктор медицинских наук, доцент кафедры клинической профилактики рака и ведущий автор исследования Сьюзан Гилкрист сообщила, что между отсутствием движения и смертью от рака существует тесня связь.
«Наши результаты показывают, что количество времени, которое человек проводит сидя перед постановкой диагноза, определяет время до смерти от рака», - подчеркнула Гилкрист.
Даже 30 минут физической активности в день снижает риск смертности от рака на 31%. Таких показателей удастся добиться, если заниматься полчаса в день активным спортом. А полчаса ходьбы вместо привычного сидения у телевизора или за компьютером снижает риск смертности от рака на 8%.
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