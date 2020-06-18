Высокий уровень кортизола повышает риск смерти от коронавируса

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Высокий уровень кортизола повышает риск смерти от коронавируса

Риски смерти от коронавирусной инфекции повышаются с повышением уровня кортизола в организме человека.

Новое исследование ученых подтверждает, что больные коронавирусом, у которых уровень кортизола в организме очень высок, имеют гораздо больше шансов переболеть болезнью в тяжелой форме, а также умереть от инфекции. Таким образом, информация о количестве гормона стресса в крови пациента поможет выявить тех, кто, скорее всего, потребует интенсивной терапии.

Кортизол называют гормоном стресса, т.к. он вырабатывается организмом как ответ на стрессовую ситуацию. При этом происходят изменения в обмене веществ, функциях сердечно-сосудистой и иммунной систем. Тем не менее низкое содержание кортизола в крови при COVID-19 также опасно для больного.

Медики исследовали показатели 535 людей, находящихся в обсервации: тесты подтвердили наличие вируса у 403 из них. В этой экспериментальной группе показатели гормона стресса были в пределах 3,2 тысячи. Для сравнения: у больного после серьезной операции уровень кортизола, как правило, не превышает тысячу единиц. Коронавирусные больные с базовыми показателями кортизола 744 и меньше имели продолжительность жизни 36 дней, а те, у кого уровень был выше 744, - 15 дней.

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