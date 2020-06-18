Врач объяснил, как по запаху определить рак

Вчера, 23:34

Анна Морозова

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Врач объяснил, как по запаху определить рак

Врач-дерматолог, косметолог Ирина Скорогудаева рассказала, как по запаху можно заподозрить наличие проблем со здоровьем.

Со слов специалиста, при различных заболеваниях может наблюдаться аномальный запах тела. В частности, о наличии онкологии может свидетельствовать запах несвежего мяса и избыточная потливость.

«Сам пот не имеет запаха. Характерный запах пота появляется при его переработке бактериальной флорой. У каждого человека разная поверхность кожи, поэтому у каждого запах будет специфичным», — отметила дерматолог.

При нарушении обмена веществ кожа стремится избавиться от продуктов распада. Так при снижении уровня инсулина на фоне сахарного диабета глюкоза не поступает в клетки. При этом клетки начинают потреблять жир, в результате чего и возникает запах ацетона от кожи. Запах аммиака при заболеваниях печени объясняется расщеплением лишнего белка и образованием аммиака при этом. Аммиак превращается в мочевину в печени. Однако, при наличии патологии этого органа, аммиак будет выводиться из организма и через кожу. Запах аммиака может появляться и при заболеваниях почек.

При нарушении метаболизма может появляться запах кислого сыра от кожи.

При онкологических заболеваниях может наблюдаться запах несвежего мяса. Во время онкологии в организме человека вырабатывается фактор некроза опухоли, который вызывает повышение температуры тела. Поэтому длительная температура может свидетельствовать о наличии онкологического заболевания. В результате длительной повышенной температуры тела и избыточного потоотделения и появляется специфический запах тела. 

Также врач отметила, что изменение запаха тела может происходить в результате перестройки гормонального фона в период менопаузы.

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