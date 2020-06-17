Доктор Мясников объяснил, как можно распознать плохого врача

Вчера, 22:34

Анна Лисова

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Доктор Мясников объяснил, как можно распознать плохого врача
Консультация у врача

Отличить плохого врача от хорошего помогут рекомендации главврача столичной больницы №71 и телеведущего Александра Мясникова. В своем Instagram он рассказал, чем отличается хороший специалист, от недобросовестного.

Мясников объяснил, что хороший специалист всегда выслушает внимательно пациента. Он никогда не будет связывать со здоровьем наличие паразитов. Также хороший врач не назначит при гипертонии внутримышечные инъекции или капельницы. Хороший врач не будет при малейших симптомах простуды назначать антибиотики. Стоит также насторожиться, если врач назначит одновременно антибиотик и противогрибковый препарат, либо порекомендует принимать «полезные бактерии».

Не заслуживает доверия и врач, который людям с болезнью сердца назначает обезболивающие из группы нестероидных противовоспалительных препаратов или комбинированные обезболивающие, содержащие фенацитин. Лучше поискать другого специалиста, если врач посоветует «почистить печень и назначит гепатопротекторы» или «восстанавливать хрящ поеданием холодца».

Хороший врач никогда не назначит беременной женщине поливитамины, не предупредив, что для плода опасны большие дозы витамина А. Если врач допускает такие элементарные ошибки, лучше к нему не обращаться и поискать более компетентного специалиста, подчеркнул Мясников.

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