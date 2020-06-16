Врач рассказал о пользе и вреде массажа лица

Врач-дерматовенеролог Алексей Едемский в интервью радио Sputnik рассказал о том, могут ли массаж и фейсбилдинг сохранить молодость. По словам эксперта эти процедуры действительно могут быть эффективными, но если их провести неправильно, то эффект может быть противоположным.

Перед тем, как делать массаж лица, важно определить по какому типу идет процесс старения. Так, лицам, склонным к старческому типу старения, когда обвисают мягкие ткани, необходимо провести лимфодренаж, чтобы убрать лишнюю жидкость с лица.

«При таком деформационном типе старения мягкие ткани сползают вниз, и массаж позволяет привести в тонус мышцу, которая будет дополнительно поддерживать мягкие ткани, служить дополнительным каркасом», - объяснил Едемский.

А вот при морщинах и заломах массаж малоэффективен. В таких случаях добиться омоложения можно лишь используя инъекционную или аппаратную косметологию. Массаж же лишь на время будет убирать морщины и заломы, делая их менее заметными. Но эффект от такого массажа не будет длительным.

Для худого лица рекомендуются точечные техники массажа или фейсбилдинг. Эти процедуры помогут натренировать мышцы лица. Если лицо худое, то нельзя делать активные массажные движения, чтобы не ускорят рассасывание подкожной жировой клетчатки.

Массаж лица противопоказан при воспалениях и аллергических проявлениях на коже. Также стоит учитывать, что неправильная техника массажа и фейсбилдинга может ухудшить состояние кожи.