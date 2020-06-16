В ВОЗ оценили статистику смертности от коронавируса в России

Сегодня, 17:16

Ольга Громова

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В ВОЗ оценили статистику смертности от коронавируса в России
Мелита Вуйнович

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает реальной статистику смертности от коронавируса в России, потому как на COVID-19 в стране протестировали порядка 11 процентов населения.

«Россия масштабно расширила базу тестирования по COVID-19, так что реально есть хорошее понимание статистики инфицированных и из-за этого есть более реальная картина числа смертей и показателя смертности от COVID. Но мы много раз говорили, что это может меняться», - приводит слова Мелиты Вуйнович агентство РИА Новости.

Напомним, ранее некоторые западные СМИ усомнились в реальности статистики по уровню смертности от коронавируса в России. Указывалось, что при таком количестве заболевших в стране мало умерших. В РФ на это неоднократно заявляли, что никогда статистикой ковид-смертности не манипулировали. Выпады в публикациях зарубежных СМИ страна расценивала как манипуляции.

По информации на сегодня, 18 июня, в РФ зафиксировано 561?091 случай коронавирусного заражения. За время эпидемии в стране умерли 7660 пациентов с подтвержденным ковидом. 313?963 человека побороли болезнь и выздоровели.

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