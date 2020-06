Врач-онколог перечислил пять симптомов рака кишечника

View this post on Instagram

Добрый день, дорогие подписчики! ?? ? Сегодня, поговорим о таком редком заболевании, как рак тонкой кишки. Почему редкое? ???+? ? Тонкая кишка считается трудным органом для диагностики. Многие годы диагноз опухоли тонкой кишки ставился только во время операции. ТК расположена между двумя областями высокого риска рака, но злокачественные опухоли в ней развиваются достаточно редко, составляя 1-3% всех опухолей ЖКТ. ?? ? Виды опухолей ТК 30-50% - желудочно-кишечные стромальные опухоли (ГИСО) 25-30% - нейроэндокринные опухоли(генерируют большое количество гормонов) 15-20% - лимфомы 1-2 % - аденокарциномы. В 30% случаев опухоли располагаются в подвздошной кишке, большинство из них являются карциноидами и лимфомами, в 25% случаев локализуются в двенадцатиперстной кишке, являясь чаще аденокарциномами ? Клиника ??тошнота, рвота; ??вздутие живота; ??боли в области пупка; ??запоры или диарея ??примесь крови в стуле. ? ? Факторы риска: ? ??Хронические заболевания кишечника (болезнь Крона, НЯК, целиакия). ? ??Рацион, богатый жареным, копченым, жирными, может привести к воспалительным процессам. ? ??Наследственная предрасположенность. ? ??Аденоматозные полипы тонкой кишки, полипозные синдромы. ? Диагностика??: ? Тщательный сбор анамнеза ? ОАК (выявление анемии) и БХ ? Кал на скрытую кровь ? ЭГДС (оценить 12-перстную кишку) и энтероскопия ? УЗИ. ? КТ, МРТ ? Капсульная эндоскопия. Проводится с помощью миниатюрной видеокамеры, проглатываемой пациентом. Недостатки — невозможность взять биопсию. ? Выживаемость. Относительно бессимптомное развитие приводит к тому, что опухоль достигает последних стадий и обнаруживается случайно. В среднем на начальных стадиях полное выздоровление достигается в 80 % случаев. ? Лечение рака тонкой кишки основывается на трех основных методах: хирургическом, химио- и лучевой терапии.Методы могут использоваться как в комплексе, так и по отдельности. ?? ? Здоровья вам и вашим близких!??