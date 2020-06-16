Врач-онколог перечислил пять симптомов рака кишечника

В лечении онкологических заболеваний крайне важно обнаружить злокачественную опухоль как можно раньше. Поэтому знать о симптомах онкологии важно всем. Не стоит паниковать и думать, что при проявлении любого из симптомов, который может быть при раке, в организме развивается злокачественная опухоль. Но обратиться к врачу будет не лишне, объясняют специалисты, особенно если симптом сильно беспокоит, не проходит длительное время.

Врач-онколог Иван Карасев в своем Instagram рассказал, на какие симптомы следует обращать внимание, чтобы вовремя диагностировать рак тонкой кишки. Он объяснил, что существует пять симптомов, которые указывают на это заболевание. Главными признаками рака тонкой кишки, по словам Карасева, является тошнота, рвота, вздутие живота, запоры или диарея, а также боли в районе пупка, кровь в стуле.

«Относительно бессимптомное развитие приводит к тому, что опухоль достигает последних стадий и обнаруживается случайно», — подчеркнул онколог.

В группе риска, объяснил Карасев, находятся люди с наследственной предрасположенностью, полипами и хроническими заболеваниями кишечника. Увеличивает вероятность развития рака тонкой кишки жареная, жирная и копченая пища. Поэтому от таких продуктов лучше отказаться, либо свести их употребление к минимуму.