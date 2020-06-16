Врач-онколог перечислил пять симптомов рака кишечника

Сегодня, 16:26

Анна Лисова

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Врач-онколог перечислил пять симптомов рака кишечника
Распознавание рака на ранней стадии

В лечении онкологических заболеваний крайне важно обнаружить злокачественную опухоль как можно раньше. Поэтому знать о симптомах онкологии важно всем. Не стоит паниковать и думать, что при проявлении любого из симптомов, который может быть при раке, в организме развивается злокачественная опухоль. Но обратиться к врачу будет не лишне, объясняют специалисты, особенно если симптом сильно беспокоит, не проходит длительное время.

Врач-онколог Иван Карасев в своем Instagram рассказал, на какие симптомы следует обращать внимание, чтобы вовремя диагностировать рак тонкой кишки. Он объяснил, что существует пять симптомов, которые указывают на это заболевание. Главными признаками рака тонкой кишки, по словам Карасева, является тошнота, рвота, вздутие живота, запоры или диарея, а также боли в районе пупка, кровь в стуле.

«Относительно бессимптомное развитие приводит к тому, что опухоль достигает последних стадий и обнаруживается случайно», — подчеркнул онколог.

В группе риска, объяснил Карасев, находятся люди с наследственной предрасположенностью, полипами и хроническими заболеваниями кишечника. Увеличивает вероятность развития рака тонкой кишки жареная, жирная и копченая пища. Поэтому от таких продуктов лучше отказаться, либо свести их употребление к минимуму.

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Добрый день, дорогие подписчики! ?? ? Сегодня, поговорим о таком редком заболевании, как рак тонкой кишки. Почему редкое? ???+? ? Тонкая кишка считается трудным органом для диагностики. Многие годы диагноз опухоли тонкой кишки ставился только во время операции. ТК расположена между двумя областями высокого риска рака, но злокачественные опухоли в ней развиваются достаточно редко, составляя 1-3% всех опухолей ЖКТ. ?? ? Виды опухолей ТК 30-50% - желудочно-кишечные стромальные опухоли (ГИСО) 25-30% - нейроэндокринные опухоли(генерируют большое количество гормонов) 15-20% - лимфомы 1-2 % - аденокарциномы. В 30% случаев опухоли располагаются в подвздошной кишке, большинство из них являются карциноидами и лимфомами, в 25% случаев локализуются в двенадцатиперстной кишке, являясь чаще аденокарциномами ? Клиника ??тошнота, рвота; ??вздутие живота; ??боли в области пупка; ??запоры или диарея ??примесь крови в стуле. ? ? Факторы риска: ? ??Хронические заболевания кишечника (болезнь Крона, НЯК, целиакия). ? ??Рацион, богатый жареным, копченым, жирными, может привести к воспалительным процессам. ? ??Наследственная предрасположенность. ? ??Аденоматозные полипы тонкой кишки, полипозные синдромы. ? Диагностика??: ? Тщательный сбор анамнеза ? ОАК (выявление анемии) и БХ ? Кал на скрытую кровь ? ЭГДС (оценить 12-перстную кишку) и энтероскопия ? УЗИ. ? КТ, МРТ ? Капсульная эндоскопия. Проводится с помощью миниатюрной видеокамеры, проглатываемой пациентом. Недостатки — невозможность взять биопсию. ? Выживаемость. Относительно бессимптомное развитие приводит к тому, что опухоль достигает последних стадий и обнаруживается случайно. В среднем на начальных стадиях полное выздоровление достигается в 80 % случаев. ? Лечение рака тонкой кишки основывается на трех основных методах: хирургическом, химио- и лучевой терапии.Методы могут использоваться как в комплексе, так и по отдельности. ?? ? Здоровья вам и вашим близких!??

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