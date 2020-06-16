В РФ стартовали испытания вакцины от COVID на добровольцах

Сегодня, 15:34

Ольга Громова

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В РФ стартовали испытания вакцины от COVID на добровольцах
Испытания вакцины от COVID на добровольцах

В России вакцину от COVID-19 начали испытывать на людях. Клинические испытания стартовали в военном клиническом госпитале имени Бурденко. Там вакцина была введена первым 18 добровольцам, сообщили в Министерстве обороны. В релизе для прессы и общественности оборонное ведомство информирует, что отбор первой группы участников клинических испытаний проведен в составе 18 человек. Сегодня, 18 июня, эти люди прошли вакцинацию.

«Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти — второй», — уточнили в Минобороны.

Исследование вакцины проводится совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Заметим, что пилотную группу добровольцев сформировали по результатам скрининга всех россиян, которые пожелали протестировать антикоронавирусную сыворотку на себе.

Все добровольцы перед вакцинацией прошли обязательную обсервацию. Ранее глава Роспотребнадзора допустила, что вторая волна коронавируса может прийти в РФ по окончании лета. Рисков того, что ковид вернется осенью, достаточно, подчеркнула она.

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