Названы признаки алкогольной зависимости

Глава организации Alcohol Change UK Ричард Пайпер рассказал о том, какие признаки указывают на то, что у человека развилась алкогольная зависимость, пишет РИА Новости .

Он отметил, что сейчас в Великобритании считается, что безопасно употреблять не более 14 единиц алкоголя в неделю. Одна единица алкоголя – это 10 мл чистого спирта, что составляет примерно 300 мл пива или 25 мл крепкого алкоголя. То есть в бокале вина примерно 1,5 единицы алкоголя.

При этом важно не выпивать за раз всю допустимую недельную норму, поскольку употребление большого количества спиртного за раз серьезно вредит здоровью.

Важно понимать, что стресс и беспокойство нельзя снять спиртным. Многие из пьющих людей начали злоупотреблять на фоне стрессовых ситуаций в их жизни.

Эксперт советует всегда контролировать количество выпитого. Сделать это можно, в том числе, с помощью специальных приложений для смартфона. Но если ситуация выходит из-под контроля, то стоит обратиться к врачу.

Врач одной из государственных клиник в Лондоне рассказал, когда можно уже считать, что у человека развился алкоголизм. По его словам, зависимые люди не могут провести без спиртного несколько дней подряд. Поэтому, если человек не может без алкоголя прожить день-два, то это уже является сигналом серьезной алкогольной зависимости.