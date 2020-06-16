Китайские ученые раскрыли механизм заражения коронавирусом через унитаз

Сегодня, 13:40

Александр Зуев

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Китайские ученые раскрыли механизм заражения коронавирусом через унитаз

Найден еще один источник заражения коронавирусом. Как оказалось, инфекция содержится в частицах, поднимающихся над унитазом во время смыва и оседающих на поверхностях в санузле. 

Такой вывод сделали сотрудники китайского университета Янчжоу, которые  с помощью компьютерного моделирования решили выяснить, возможно ли заражение коронавирусом через туалеты. Ученые установили, что при спуске воды аэрозольное облако поднимается на высоту до одного метра и держится в воздухе более минуты. Кроме того, в туалетных комнатах с несколькими унитазами риск распространения инфекции максимальный. При этом ученые отмечают, что серьезная опасность возникает, если туалетом пользуется зараженный человек. 

Вместе с тем эксперты не уверены, что содержание вируса в частицах, распыляемых из унитаза достаточно для заражения. Но, как говорят ученые, лучше перестраховаться. В этой связи исследователи рекомендуют перед смывом воды опускать крышку унитаза. При этом специалисты заметили одну особенность: в некоторые странах, таких как США, унитазы в общественных туалетах не имеют крышек.

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