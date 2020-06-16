Названы последствия заболевания коронавирусом

Сегодня, 11:08

Анна Лисова

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Названы последствия заболевания коронавирусом

После COVID-19, рассказал главный внештатный специалист по медицинской реабилитации комитета по здравоохранению Петербурга Станислав Макаренко в эфире телеканала «Санкт-Петербург», многие пациенты нуждаются в реабилитации, пишет «Фонтанка».

Он сообщил, что после COVID-19 у многих пациентов может сохраняться длительное время кашель и одышка. Также нередко после этой болезни пациенты жалуются на быструю утомляемость. Поэтому важно после COVID-19 пройти курс реабилитации. 

«Реабилитация направлена на восстановление легочной ткани, чтобы минимизировать фиброзные изменения и вернуть человека в обычную жизнь и к труду», - рассказал Макаренко. 

Стоит отметить, что реабилитацию в стационаре покрывает ОМС. Длится курс реабилитации три недели. Но планируется, что он будет пересмотрен и увеличен до 28 дней. Проходить курс реабилитации можно будет несколько раз. 

Медики рекомендуют после болезни тщательно следовать всем рекомендациям. Поскольку COVID-19 серьезно бьет по здоровью, важно проходить полную реабилитацию, чтобы восстановить организм. 

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