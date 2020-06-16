Доктор Зайцев рассказал о роли гормонов в лечении коронавируса

Ученые и врачи разных стран продолжают искать препараты, наиболее подходящие для борьбы с коронавирусом.

Недавно лор-врач высшей категории Владимир Зайцев высказался по этому поводу. В частности, он не считает прорывным научным открытием лечение коронавирусной инфекции при помощи дексаметазона. Как отмечает доктор, медики уже давно применяют гормональную терапию при лечении инфекционных заболеваний, поэтому едва ли можно назвать такой тип лечения революционным.

О методике гормональной терапии, которая используется во всех российских стационарах, известно с 60-х годов прошлого века, подчеркнул медик. При этом он заметил, что российские врачи не являются сторонниками такой терапии из-за ее неприятных побочных эффектов. Но ВОЗ считает использование гормонов прорывом, поскольку европейцы выбрали именно эту методику, отметил Зайцев. Он также сказал, что подобный способ лечения помогает пациенту бороться с заболеванием и улучшает его состояние, но сам очаг воспаления не ликвидируется.

Ранее стало известно о проведенном британскими учеными испытании гормонального препарата дексаметазона при лечении нового типа коронавируса. Как выяснилось, препарат уменьшает риск смерти тяжелобольных на 35%. Позднее гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус назвал научным прорывом результаты этих испытаний.

Заявление главы ВОЗ Зайцев воспринял как способ поднять моральный дух людей в период пандемии.