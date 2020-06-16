Способ сдержать новую вспышку коронавируса в Пекине назван

Властям Пекина для того, чтобы сдержать новую вспышку коронавируса, следует отыскать и протестировать тех людей, которые были на оптовом рынке "Синьфади", а инфицированных и тех, с которыми они находились в близком контакте, изолировать. С таким заявлением выступила инфекционист Ли Ланьцзюань, член специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Специалист считает, что выполняемая в настоящее время работа властей Пекина в области профилактики и контроля над эпидемией крайне своевременна и целесообразна. Тем не менее указала Ли Ланьцзюань, в этой борьбе есть два ключевых момента.

«Первое - следует проверить все товары на рынке "Синьфади", а дальше следует тщательно проследить происхождение товаров, образцы которых покажут положительный результат. Эту работу непременно нужно выполнить до конца, так как это крайне важное звено в выявлении источника заболевания», - приводит слова Ли агентство РИА Новости.

Второй ключевой момент - это использование технологии больших данных. Они помогут разыскать огромное количество людей, которые посещали рынок. Затем стоит изолировать зараженных и тех, с кем они контактировали.

Ли считает, что при правильном подходе вспышку коронавируса можно сдерживать и держать под контролем.

Напомним, SARS-CoV-2 был обнаружен на разделочной доске, использовавшейся для нарезки импортированного лосося. Рыбу, как выяснилось, привезли с закрытого рынка морепродуктов «Цзиншэнь».